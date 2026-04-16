Yüksekova'da hareketli dakikalar: Okuldaki ihbar asılsız çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir liseden gelen ihbar, güvenlik güçlerini teyakkuza geçirdi. Yapılan detaylı incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Güngör Mahallesi'nde bulunan bir lisede meydana geldi. Okuldan gelen bir ihbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

İHBARIN ASILSIZ OLDUĞUNU TEYİT ETTİ

Okul binası ve çevresinde titizlikle yürütülen arama-tarama faaliyetleri sonucunda, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Emniyet yetkilileri, yapılan incelemelerin ardından söz konusu ihbarın asılsız olduğunu teyit etti.

Asılsız ihbarın ardından bölgede hayat normale dönerken, güvenlik birimleri benzer durumların yaşanmaması ve öğrenci güvenliğinin korunması adına ilçedeki tüm okullarda güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılacağını bildirdi.

Yetkililer, vatandaşları ve öğrencileri panik yapmamaları konusunda uyarırken, güvenlik denetimlerinin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

16 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova
