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Yüksekova’da iki ayrı trafik kazası: 10 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Her iki kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Yüksekova’da iki ayrı trafik kazası: 10 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilk kaza Yüksekova-Van kara yolu Yeni Köprü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 07 BHE 418 plakalı otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

Yüksekova’da iki ayrı trafik kazası: 10 yaralı 1

YÜKSEKOVA'DA İKİ AYRI KAZA

İkinci kaza ise İpekyolu Caddesi Sabancı Kavşağı'nda gerçekleşti. Seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği belirtilen D.O. yönetimindeki öğrenci servisi kontrolden çıktı.
Yüksekova’da iki ayrı trafik kazası: 10 yaralı 2

TOPLAMDA 10 KİŞİ YARALANDI

Yol kenarındaki bir binanın giriş katında bulunan marketin kapısına çarpan serviste, sürücü D.O. ile öğrenciler B.E. (8), M.Y. (7) ve H.B.Y. (9) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yüksekova’da iki ayrı trafik kazası: 10 yaralı 3

Her iki kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari kaza
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