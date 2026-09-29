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Yüksekova’da iki gün arayla aynı evde ikinci yangın

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki gün önce odunlukta çıkıp çatıya sıçrayan yangının ardından aynı evin çatısında bugün yeniden yangın çıktı.

Yüksekova’da iki gün arayla aynı evde ikinci yangın

Yeşildere Mahallesi’nde İdris Sevinç’e ait evde, iki gün önce odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen alevler evin çatısına sıçramıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştü. İlk yangının üzerinden iki gün geçtikten sonra bugün aynı evin çatısında yeniden yangın çıktı. Çatıdan duman çıktığını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler etrafa sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle evin çatı katında büyük hasar oluştu ve çatı tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Hakkari
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