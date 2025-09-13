HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yüksekova'da iş kazası: 25 yaşındaki operatör hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen iş kazasında 25 yaşındaki genç kepçe operatörü Servet Arslan hayatını kaybetti.

Yüksekova'da iş kazası: 25 yaşındaki operatör hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüksekova-Esendere yolu üzerindeki bir kum şantiyesinde meydana geldi. İddialara göre genç operatör Servet Arslan, kepçesinin rutin bakımını yaptığı sırada şantiyede bulunan bir kamyonun geri geri hareket etmesiyle kepçe ile kamyon arasında sıkışarak ağır yaralandı. Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralıya yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Servet Arslan'ın otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da ilginç görüntü! Ayı masaya oturup servis bekledi...Ankara'da ilginç görüntü! Ayı masaya oturup servis bekledi...
Destici'den dikkat çeken teklif! Yaş sınırını 15 olarak belirlediDestici'den dikkat çeken teklif! Yaş sınırını 15 olarak belirledi

Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere mektup gönderdi! Trump'tan Rusya kararı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere mektup gönderdi! Trump'tan Rusya kararı

İmamoğlu'nun duruşma fotoğraflarını çekip paylaşanlara soruşturma!

İmamoğlu'nun duruşma fotoğraflarını çekip paylaşanlara soruşturma!

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP detayı!

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP detayı!

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

Kapalıçarşı'da özel harekat polisleri böyle bekledi!

Kapalıçarşı'da özel harekat polisleri böyle bekledi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.