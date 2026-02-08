HABER

Yüksekova’da kar yağışı: Araçlar imece usulü kurtarıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan kar kalınlığı hayatı olumsuz etkilerken, kara saplanan araçlar ise vatandaşların çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçe merkezinde kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aşması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ve belediye ekipleri ana güzergahlarda kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, yağışın aralıklarla devam ettiği ara arterlerde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Esentepe Mahallesi ile Pizok toplu konutlar güzergahında seyreden bir otomobil ve bir kamyonet, biriken kar kütlelerine saplandı. Sürücülerin yardımına koşan mahalle sakinleri, küreklerle kar kütlelerini temizleyerek araçları mahsur kaldıkları yerden çıkardı.
Yağışların ilçe genelinde aralıklarla süreceği tahmin edilirken, yetkililer sürücüleri zincirsiz ve çekme halatı olmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
Ekiplerin kritik noktalardaki kar küreme ve tuzlama mesaisi ise kesintisiz devam ediyor.

Kaynak: İHA

