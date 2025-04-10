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Yüksekova'da sel sularında mahsur kalan sürücüyü belediye ekipleri kurtardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen selde mahsur kalan sürücü, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yüksekova'da sel sularında mahsur kalan sürücüyü belediye ekipleri kurtardı

Esendere beldesi Güvenli Mahallesi yolunun 2. kilometresinde meydana gelen selde bir sürücü aracıyla mahsur kaldı. Esendere Belediyesi ekipleri hızla olay yerine intikal ederek, mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda araç ve sürücü kısa sürede kurtarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "İlimiz genelinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle beldemize bağlı Güvenli Mahallesi yolunun 2. kilometresinde sel meydana gelmiştir. Sel nedeniyle yol zarar görmüş, bir araç ise mahsur kalmıştır. İhbar üzerine ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiş, yapılan yoğun çalışmalar sonucunda araç güvenli bir şekilde kurtarılmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Ekiplerimiz, bölgede oluşabilecek olumsuz bir duruma karşı hazır şekilde bekletilmektedir" dedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Yüksekova
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