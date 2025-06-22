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Yüksekova'da trafik kazası: 5 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yüksekova'da trafik kazası: 5 yaralı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 22.00 sıralarında Yüksekova Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Otomobil ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Yüksekova Çevre Yolu'nda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova kaza
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