Yüksekova’da uçak seferlerine sis ve kar engeli

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’ndan 7 Şubat'ta karşılıklı olarak yapılması planlanan Yüksekova-Ankara uçuşları, elverişsiz hava şartları dolayısıyla iptal edildi. Yetkililer, yoğun sisin bölgede etkisini sürdüreceğini bildirerek, yolcuların güncel uçuş durumları hakkında ilgili hava yolu şirketleriyle irtibata geçmeleri uyarısında bulundu.

"EKİPLER TEYAKKUZDA"

Öte yandan, belediye ve Karayolları ekipleri, sisle beraber etkili olan soğuk hava ve kar yağışına karşı çalışma başlattı. Ekiplerin, ilçe merkezinde ve çevre yollarında ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır