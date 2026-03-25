Yüksekova'da yerleşim yerine inen ayıları çoban köpekleri uzaklaştırdı

Akşam saatlerinde yiyecek bulmakta güçlük çeken ayılar, İran sınırındaki Çobanpınar köyüne kadar indi. Ayıların evlerin yakınına kadar geldiğini fark eden köy sakinlerine ait köpekler, hayvanlara müdahale etti. Köpeklerin havlayarak tepki göstermesi üzerine ayılar, herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadan bölgeden uzaklaşarak doğal yaşam alanlarına geri döndü.

Köy sakinlerinden Muğdat Şen, köylerinin sınır hattında bulunması nedeniyle sık sık yaban hayvanlarıyla karşılaştıklarını belirtti. Şen, "İran sınırında olduğumuz için bölgemizde yaban hayatı oldukça hareketli. Yiyecek bulamayan ayılar köye kadar indi ancak köpeklerimizin dikkati sayesinde hiçbir zarar görmeden tehlike atlatıldı" ifadelerini kullandı.

