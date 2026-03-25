Yüksekova'da yerleşim yerine inen ayıları çoban köpekleri uzaklaştırdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yerleşim yerine inen ayıları çoban köpekleri uzaklaştırdı.

Akşam saatlerinde yiyecek bulmakta güçlük çeken ayılar, İran sınırındaki Çobanpınar köyüne kadar indi. Ayıların evlerin yakınına kadar geldiğini fark eden köy sakinlerine ait köpekler, hayvanlara müdahale etti. Köpeklerin havlayarak tepki göstermesi üzerine ayılar, herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadan bölgeden uzaklaşarak doğal yaşam alanlarına geri döndü.

Köy sakinlerinden Muğdat Şen, köylerinin sınır hattında bulunması nedeniyle sık sık yaban hayvanlarıyla karşılaştıklarını belirtti. Şen, "İran sınırında olduğumuz için bölgemizde yaban hayatı oldukça hareketli. Yiyecek bulamayan ayılar köye kadar indi ancak köpeklerimizin dikkati sayesinde hiçbir zarar görmeden tehlike atlatıldı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandıTekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı
Erol Köse’nin son notu ALS gerçeğini gündeme taşıdı! İşte bilinmeyen yüzü…Erol Köse’nin son notu ALS gerçeğini gündeme taşıdı! İşte bilinmeyen yüzü…

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Avrupa futbolu bu haberi konuşuyor! Salah kendisi duyurdu: Maalesef o gün geldi...

Avrupa futbolu bu haberi konuşuyor! Salah kendisi duyurdu: Maalesef o gün geldi...

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

