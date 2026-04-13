Yüksekova nisan ayında karla kaplandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle şehir kış mevsimini yeniden yaşıyor.

İlçe merkezinde iki gündür aralıklarla süren kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. Bahar mevsiminin yaşandığı nisan ayında yeniden beyaza bürünen ilçede, kar kalınlığı merkezde 10 santimetreye ulaştı. Yağışla birlikte etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi ve oluşan kar birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sabah saatlerinde araçları karla kaplanan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yürüttü. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bölgede aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Ekipler, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis ve buzlanma riskine karşı sürücüleri uyardı. Vatandaşların zincirsiz yola çıkmamaları ve trafik kurallarına azami ölçüde uymaları gerektiği vurgulandı. Kar yağışıyla birlikte ağaçların ve binaların beyaz örtüyle kaplandığı ilçede güzel manzaralar da oluştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hakkari
Hakkari
