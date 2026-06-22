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Yüksekova semalarında kartpostallık görüntü: Yarım ay, kızıl ve beyaz tonlarıyla hayran bıraktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esenyurt TOKİ evleri üzerinde beliren yarım ay, kartpostallık görüntüsüyle izleyenleri mest etti.

Yüksekova semalarında kartpostallık görüntü: Yarım ay, kızıl ve beyaz tonlarıyla hayran bıraktı

Yüksekova’da akşam saatlerinde binaların hemen üzerinde devasa boyutta, beyaz ve kızıl tonlarda yükselen yarım ay, ilçede hayranlık uyandırdı. Gökyüzündeki bu görsel şöleni fark eden vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anı ölümsüzleştirdi.
Ay’ın her halinin ayrı bir güzellik sunduğunu belirten Etem Aybar, "Yüksekova semalarında her gün farklı boyutta ve büyüleyici bir ay görüntüsüyle karşılaşıyoruz. Gökyüzü adeta muazzam bir manzara sunuyor. Hayran kalmamak elde değil, bu görsel şöleni doyasıya izleme keyfini yaşadık" dedi.

Yüksekova semalarında kartpostallık görüntü: Yarım ay, kızıl ve beyaz tonlarıyla hayran bıraktı 1

Yüksekova semalarında kartpostallık görüntü: Yarım ay, kızıl ve beyaz tonlarıyla hayran bıraktı 2

Yüksekova semalarında kartpostallık görüntü: Yarım ay, kızıl ve beyaz tonlarıyla hayran bıraktı 3

Yüksekova semalarında kartpostallık görüntü: Yarım ay, kızıl ve beyaz tonlarıyla hayran bıraktı 4

Yüksekova semalarında kartpostallık görüntü: Yarım ay, kızıl ve beyaz tonlarıyla hayran bıraktı 5

Yüksekova semalarında kartpostallık görüntü: Yarım ay, kızıl ve beyaz tonlarıyla hayran bıraktı 6

Yüksekova semalarında kartpostallık görüntü: Yarım ay, kızıl ve beyaz tonlarıyla hayran bıraktı 7

Yüksekova semalarında kartpostallık görüntü: Yarım ay, kızıl ve beyaz tonlarıyla hayran bıraktı 8

Yüksekova semalarında kartpostallık görüntü: Yarım ay, kızıl ve beyaz tonlarıyla hayran bıraktı 9


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari
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