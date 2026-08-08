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Yüksekova-Van karayolundaki çalışmalar sırasında araç kuyruğu oluştu

Yüksekova-Van kara yolunda devam eden yol genişletme çalışmaları sırasında uzun araç kuyruğu oluştu.Karayolları ekiplerince Yeni Köprü Tüneli mevkisinde yürütülen altyapı ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten verilirken, araç kuyrukları oluştu.

Yüksekova-Van karayolundaki çalışmalar sırasında araç kuyruğu oluştu

Yüksekova-Van kara yolunda devam eden yol genişletme çalışmaları sırasında uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekiplerince Yeni Köprü Tüneli mevkisinde yürütülen altyapı ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten verilirken, araç kuyrukları oluştu. Bölgedeki yolcular çalışmaların trafik yoğunluğunun az olduğu saatlere yapılmasını talep etti.
Yetkililer ise sürücülerin emniyet şeritlerini ihlal etmemelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını isteyerek, yolun en kısa sürede normal seyrine dönmesi için çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Yüksekova-Van karayolundaki çalışmalar sırasında araç kuyruğu oluştu 1

Yüksekova-Van karayolundaki çalışmalar sırasında araç kuyruğu oluştu 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Yüksekova
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