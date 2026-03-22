Yüksekova’ya kış geri geldi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde birkaç gündür etkili olan güneşli hava, yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Yüksekova’da sabah saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Hafta başından bu yana bahar havasının hakim olduğu ilçede, termometrelerin eksi dereceleri göstermesi ve karın etkisini artırmasıyla adeta kışa geri dönüldü. Aniden bastıran yağış, ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkilerken görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, nisan ayına yaklaşırken gelen yoğun yağışıyla karşılandı.

Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Olumsuz hava nedeniyle ilçeye bağlı 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak ve ulaşımda aksamaların önüne geçmek için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır