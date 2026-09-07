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Yüksekova’da kamyonet tıra çarptı: 1 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sınırı geçmek için yol kenarında bekleyen tıra kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, kaza, ilçenin Esendere beldesinde meydana geldi.

Yüksekova’da kamyonet tıra çarptı: 1 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sınırı geçmek için yol kenarında bekleyen tıra kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, ilçenin Esendere beldesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı yol kenarında bekleyen tıra çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonette hasar meydana gelirken, sürücü ise hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirerek hastaneye sevk etti.

Trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Yüksekova’da kamyonet tıra çarptı: 1 yaralı 1

Yüksekova’da kamyonet tıra çarptı: 1 yaralı 2

Yüksekova’da kamyonet tıra çarptı: 1 yaralı 3

Yüksekova’da kamyonet tıra çarptı: 1 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hakkari
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