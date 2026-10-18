Yüksekova’da yoğun sis

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından bölgede soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. İki haftadır aralıklarla süren yağışlarla birlikte sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanırken, 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı’nın zirveleri karla kaplandı. Kent merkezinde günlerdir etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Özellikle dağlık kesimlere yakın bölgelerde sürücüler, ana arterlerde araçlarının farlarını ve sis lambalarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı.

Yetkililer, olumsuz hava bir süre daha devam etmesinin beklendiğini belirterek, sürücüleri ve vatandaşları dikkatli ile tedbirli olmaları konusunda uyardı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır