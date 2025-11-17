HABER

Yüksekova’da yollar piste döndü: Sürücülerin yokuşla imtihanı kameraya yansıdı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı yolları piste çevirirken sürücülerin buzlu yolla ve yokuşla imtihanı kameralara yansıdı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dün başlayan kar yağışı ile yüksek kesimlerde yollar kapanırken, Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ve belediye karla mücadele ekipleri sahada gece-gündüz çalışmalarını sürdürdü.

Aralıklı kar yağışının sürmesiyle özellikle yokuşlarda sürücüler zor anlar yaşadı. Esentepe ve Esenyurt mahallesindeki yokuşlarda sürücüler yoğun yağışlardan dolayı çıkmakta zorlanırken, bazı vatandaşlar da yolda kalan araçlara iterek yardım etti.

Kimi sürücüler ise araçlarını güvenli bir yere park ederek evlerine yürüyerek gitti.

Kaynak: İHA

