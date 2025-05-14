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Yüksekten düşme olarak kayda geçmişti! Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme: Ağırlaştırılmış müebbetleri isteniyor

İzmir'de emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın 7 yıl önce inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuştu. Yürütülen soruşturma kapsamında olayın cinayet olduğuna dair kuvvetli şüpheler ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Yüksekten düşme olarak kayda geçmişti! Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme: Ağırlaştırılmış müebbetleri isteniyor

Olay, 13 Mayıs 2018 günü Narlıdere ilçesinde bulunan bir inşaat firmasının şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TSK'da önemli kademelerde görev alan Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık (26), gece saatlerinde doğa yürüyüşü yapmak için dışarı çıktı. Sabah saatlerinde ise Dorukhan Büyükışık'ın cansız bedeni, evinin 600 metre ilerisinde bir inşaat firmasının şantiyesinin istinat duvarında bulundu. Olay, kayıtlara 'yüksekten düşme' olarak geçti. Aldığı bir iş teklifi sonrası Rusya'ya gitmeye hazırlanan Dorukhan Büyükışık'ın intihar etmesinin mümkün olamayacağını öne süren baba Büyükışık, oğlunun bedeninde yüksekten düşme izlerinin olmadığını iddia etti. Olay yerinde incelemelerde bulunan Adli Tıp Uzmanı'nın tuttuğu "Yüksekte düşme bulgusu yoktur. Otopsi yapılmalıdır" raporu bulunduğunu da ileri süren baba Ethem Büyükışık, oğlunun ölümündeki sır perdesini aralamak için mücadele başlattı.

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SIRT BÖLGESİNE SERT BİR CİSİMLE VURULMUŞ

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olay yeri kamera görüntüleri, 112 ihbar kayıtları, telefon sinyalleri (HTS ve GPRS), adli tıp raporları ve kriminal incelemeler dahil olmak üzere her türlü delili detaylı bir şekilde topladı. Türkiye Dağcılık Federasyonu uzmanlarının da katıldığı olay yeri incelemesinde, Büyükişık'ın cesedinin bulunduğu konuma 27 metre yükseklikten düşerek gelmiş olmasının mümkün olmadığı tespit edildi. Ayrıca, maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir cisimle vurulduğuna dair tespitlere ulaşıldı.

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ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİLER! 'CESEDİ SONRADAN BULUNDUĞU YERE GETİRİLDİ'

Olay günü şantiyede görevli olan bekçiler H.K, H.A, T.Ç, A.G. ve çalışan B.Ç.'nin ifadelerinde ciddi çelişkiler olduğu belirtildi. Şüphelilerin birbirleriyle ve olay saatiyle ilgili beyanlarının uyuşmaması soruşturmayı derinleştirdi. Toplanan deliller ve uzman raporları doğrultusunda, Büyükişık'ın kasten öldürüldüğü ve cesedinin sonradan bulunduğu yere getirildiği değerlendirildi.

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DAVA AÇILDI

Elde edilen tespitler neticesinde, olay yerinde bulunan şüpheliler hakkında TCK'nın 81/1. maddesi uyarınca kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.

8 POLİS HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Öte yandan, olayla ilgili cinayet mahallinde görev yapan 8 polis hakkında "Görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla dava açılmıştı. Polis memurlarının, önümüzdeki günlerde İzmir 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına başlanacak.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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