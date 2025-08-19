HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yumurta paketinden hamam böceği yumurtaları çıktı: Denetimden çıkanlar şoke etti! İmha edilecek

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir vatandaşın marketten aldığı yumurta paketinde hamam böceği yumurtaları bulmasıyla başlayan denetim, şok edici sonuçlar ortaya çıkardı. Zabıta ve Tarım Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş dana kelleleri ve tavuk etleri tespit ederek imha edilmek üzere el koydu. Halk sağlığını tehlikeye atan işletme ile ilgili işlemler sürüyor.

Yumurta paketinden hamam böceği yumurtaları çıktı: Denetimden çıkanlar şoke etti! İmha edilecek

Antalya Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hamam böcekli yumurta ihbarı üzerine gittikleri denetimde, iş yerinin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız şartlarda saklanan 25 adet dana kellesi ile 46 paket tavuk eti tespit etti. İnsan sağlığını tehdit eden et ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.

VATANDAŞLARDAN İHBAR GELİYOR

Yumurta paketinden hamam böceği yumurtaları çıktı: Denetimden çıkanlar şoke etti! İmha edilecek 1

Kepez Belediyesi, vatandaşın sağlığını korumaya yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Düzenli olarak sürdürülen denetimlerin yanı sıra, vatandaşlardan gelen ihbarları da anında değerlendiren zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma göz yummuyor.

YUMURTA PAKETİNDEN HAMAM BÖCEKLERİ ÇIKTI

Yumurta paketinden hamam böceği yumurtaları çıktı: Denetimden çıkanlar şoke etti! İmha edilecek 2

Geçtiğimiz günlerde Kepez'de bir vatandaş, marketten aldığı 30'lu yumurta paketinin içinde hamam böceği yumurtaları ve yavrularını fark edince durumu Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, şüpheli yumurta paketini teslim alarak gerekli incelemeler için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderdi.

Yumurta paketinden hamam böceği yumurtaları çıktı: Denetimden çıkanlar şoke etti! İmha edilecek 3

Olayın ardından şikayete konu olan işyerinde Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak denetim gerçekleştirildi.

SOĞUK HAVA DEPOSUNDAN ÇIKTI

Yumurta paketinden hamam böceği yumurtaları çıktı: Denetimden çıkanlar şoke etti! İmha edilecek 4

Denetim sırasında iş yerinin soğuk hava deposunda 25 adet dana kellesi ile 46 paket tavuk etinin son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız şartlarda saklandığı tespit edildi. İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilecek bu ürünlere, imha edilmek üzere el konuldu.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önce kendisi, sonra gelini, şimdi de oğlu! Yurt dışı dönüşünde gözaltıÖnce kendisi, sonra gelini, şimdi de oğlu! Yurt dışı dönüşünde gözaltı
Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilirKulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

Anahtar Kelimeler:
antalya Kepez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

Kendisinden 33 yaş küçük eşiyle görüntülendi! Sosyal medyada yorum yağdı

Kendisinden 33 yaş küçük eşiyle görüntülendi! Sosyal medyada yorum yağdı

Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

Operasyonda tutuklanan isme sahip çıktı

Operasyonda tutuklanan isme sahip çıktı

Kocasını öldürüp 9 yıl banyoda gizlemişti... Yakalandı

Kocasını öldürüp 9 yıl banyoda gizlemişti... Yakalandı

TBMM önünde ‘Beyaz Toros’ yakan şahıs bakın kim çıktı

TBMM önünde ‘Beyaz Toros’ yakan şahıs bakın kim çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.