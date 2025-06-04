Yumurtaların üzerindeki kodlar nedir, ne anlama gelir?

Günlük beslenme düzeninde birçok insan tarafından tüketilen yumurta, sadece kahvaltıda değil çeşitli tariflerle birçok yiyeceğin içinde yer almaktadır. Başlıca faydalarından biri de uzun süre boyunca tok tutmasıdır. Bu nedenle ramazan ayında oruç tutanlar tarafından sahur menüsünde de tüketilir. Ayrıca kalp sağlığını desteklediği ve göz ile ilgili hastalıkların önüne geçtiği de bilinmektedir.

Yumurta nasıl seçilir?

Bir yumurtanın içinde yaklaşık olarak 5 gram yağ, 86 miligram fosfor, 78 kalori bulunur. Dolapta belli bir süre saklanabilen yumurta zaman içinde bayatlayabilir. Düşük nem ile yüksek ısı yumurtanın bayatlama süresini hızlandırmaktadır. Bu yüzden yumurta mutlaka buzdolabında saklanmalıdır. Bir yumurtanın taze olup olmadığını ölçmek için çeşitli yöntemler bulunur. Örnek olarak 1 kase suya çiğ yumurta kırılmadan konur.

Eğer yumurta taze ise suyun dibinde kalır. Ancak bayatlamış olan yumurta suyun yüzeyinde kalacaktır. Yumurta 1 haftalık kadarsa suda yükselir. Kırıldığı zaman da yumurtanın görüntüsünden hâlâ taze olup olmadığı anlaşılabilir. Hâlâ taze olan bir yumurtada yumurtanın akı, sarı kısmını sımsıkı olacak şekilde çevreler. Sarısı ise yuvarlaktır.

Bir yumurta yaklaşık olarak 1 haftalıksa o yumurtanın beyazı sarısının etrafında daha çok yayılır. Sarısı ise taze olan bir yumurtanın olduğu kadar yuvarlak olmaz. Yumurtanın en bilinen faydaları şunlardır:

Besin değerleri yüksektir.

Uzun süre tok tutar.

Trigliserid seviyesini azaltmaya yardımcı olabilir.

İyi kolesterol değerini arttırır.

Protein açısından gücüdür.

Vitamin ve antioksidan açısından zengindir.

Göz rahatsızlıklarının oluşma olasılığını azaltabilir.

İnsan vücudunun ihtiyaç duyabileceği mineralleri içerir.

Haşlanmış yumurta tüketmek fosfor ve çinko ihtiyacını karşılar.

Enerji verir.

Kemikleri güçlendirir.

Kas oluşumuna yardımcı olur.

Kemik erimesi riskini azaltır.

Saç ve cilt için de faydalı olduğu bilinir.

Gelişmeyi ve büyümeyi destekler.

Demir eksikliğini giderir.

Bebek gelişimine katkıda bulunur.

Hamileler için de ayrıca besleyici kabul edilir.

Yumurtaların üzerindeki kodlar nedir, ne anlama gelir?

Marketlerden yumurta satın alırken dikkat edilecek bazı hususlar vardır. Bu hususlardan biri de üzerinde yer alan kodlardır. Her bir kod farklı bir özelliğini karşılar. Yumurtaların üzerinde yer alan kodlar ve anlamları şu şekildedir:

Kod 0: Organik tavuk yumurtası olduğu anlamına gelir.

Kod 1: Yumurta serbest dolaşan gezen tavuk adı verilen tavuğun yumurtasıdır.

Kod 2: Tavuk kapalı ortamda örnek olarak kümeste özgür gezen bir tavuktur.

Kod 3: Kafeste yetişen ve büyüyen tavuğun yumurtası olduğu anlamına gelen bir koddur.

Üzerinde kod 0 yazan yumurtanın ait olduğu tavukların yaşam alanları doğaldır. Beslenme içerikleri organik olur. Bu yüzden yumurtanın üzerinde 0 kodu yer alır. Kod 1 olan yumurtalar ise serbest gezen tavukların yumurtalarıdır ancak organik olarak işaretlenmemiştir. Doğal olmayan endüstriyel yemlerle beslenmiş olan tavukların yumurtaları kod 1 ile belirtilir.

İki numaralı yumurta kodları tavukların belli bir alanda hareket ettiklerini ifade eder. Tavuklar doğal ortamlarında istedikleri kadar gezinmiyor demektir.

Kod 3 olan yumurtalar ise endüstriyel üretimde meydana gelmiştir. Tavuklar en verimli şekilde yumurta üretsinler diye özel olarak geliştirilen sistemler ve uygulamalar kullanılmış demektir.