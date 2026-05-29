Yunan askerine geçit vermeyen dedelerini andılar

BURSA (İHA) ??" Bursa'nın Orhaneli ilçesi Topuk Mahallesi'nde yüzyıllardır sürdürülen Çeteler geleneği bu yıl da geniş katılımlı bir programla kutlandı.Her yıl Kurban Bayramı'nın ikinci günü düzenlenen etkinlikte, Bursa'nın Yunan işgali sırasında bölgesini Yunan askerlerine karşı savunan gruplar anıldı.

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Topuk Mahallesi’nde yüzyıllardır sürdürülen Çeteler geleneği bu yıl da geniş katılımlı bir programla kutlandı.

Her yıl Kurban Bayramı’nın ikinci günü düzenlenen etkinlikte, Bursa’nın Yunan işgali sırasında bölgesini Yunan askerlerine karşı savunan gruplar anıldı. Topuk köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cafer Satık, "Bu organizasyonu büyüklerimizden bize miras kalan bir gelenek olarak sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonra da yaşatacağız" dedi.

Topuk Mahallesi Muhtarı İbrahim Hakkı Kaya ise, "Yüzyıllardır devam eden bu anma ve eğlenceyi her yıl yapıyoruz. Bayramın üçüncü günü gençler köyde yardım toplar, et, şeker, yumurta gibi ürünleri satışa sunar. Elde edilen gelirle köyümüzün eksiklerini tamamlarız" ifadelerini kullandı.

Program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Bursa’nın Yunan işgali döneminde topraklarını Yunan askerine karşı savunan grupların canlandırıldığı gösteri sahnelendi. Misafirlere ikram edilen patlamış mısır kaselerinin altındaki numaralarla çekiliş yapılarak hediyeler dağıtıldı, lokma ikram edildi.

Etkinlik ilerleyen saatlerde ünlü sanatçıların taklitleriyle renklenen müzik eğlence programıyla devam etti. Yediden yetmişe herkes gönlünce eğlendi.

Gecenin sonunda Dernek Başkanı Cafer Satık, Topuk köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Kadın Kolları Başkanı Emine Beysir’e plaket takdim ederken, kadın kolları üyelerine de hediyeler verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

