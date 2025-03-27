Yunan askerlerinin Türkiye'ye yönelik küfürlü sloganına MSB'den ders gibi yanıt! "Yazılı olmayan kuralı çiğnediler"

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aktürk, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarıyla; milli güvenliğe ve Türkiye’nin varlığına yönelik her türlü tehdidi etkisiz hâle getirmek ve küresel güvenlik mimarisine katkı sunmak amacıyla, etkili ve önleyici savunma-güvenlik politikalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Aktürk şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemize yönelik terör tehdidini tamamen ve kalıcı olarak ortadan kaldırma irade ve kararlılığındadır. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla, son bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirilmiş, böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 537 olmuştur. Sözde elebaşlarının ölüme terk ettiği terör örgütü mensupları son zamanlarda artan bir şekilde teslim olmaya başlamış, bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Diğer yandan terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir."

SURİYENİN SON DURUMU

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

“9 Mart 2025 tarihinde Ürdün’ün ev sahipliğinde; Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan’ın katılımıyla Bakanlar seviyesinde bir toplantı icra edilmiştir. Söz konusu toplantıda katılımcı beş ülke, başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere Suriye’nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda mutabık kalmıştır. Suriye’nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletler ile varılan mutabakatla ortak bir harekât merkezi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Söz konusu gelişme kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

YUNAN ORDUSUNUN KÜFÜRLÜ SLOGANINA TEPKİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan ordusuna mensup askerlerin Türkiye’ye yönelik yürüyüş sırasında attığı küfürlü sloganlara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık kaynakları, askerliğin sadece emir-komuta zincirinden ibaret olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki, Yunanistan’da yapılanın yapılmaması gerektiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri; disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK’dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz.”

(İHA)