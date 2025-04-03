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Yunan havaalanlarında kriz: Eski sistem ve personel eksikliği trafiği tehdit ediyor!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.04.2025 16:42
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Yunanistan'da Hava Trafik Kontrolörleri Birliği Başkanı Panayotis Psaros, personel eksikliği ve eski teknoloji kullanımının hava trafiğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Yunan havaalanlarında kriz: Eski sistem ve personel eksikliği trafiği tehdit ediyor!

Hava Trafik Kontrolörleri Birliği Başkanı Psaros, Mega TV'ye yaptığı açıklamada, Yunan havaalanlarındaki artan trafiğe rağmen hava trafik kontrolörlerinin eksik personel ve eski teknoloji sistemlerle çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

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26 YILLIK TEKNOLOJİ

Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda geliş ve gidişleri kontrol eden sistemlerin, uçakların çakışan rotalarda olduğunu bildirmekte yetersiz kaldığını ifade eden Psaros, kullanılan sistemin 26 yıllık bir teknoloji olduğunu belirtti.

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2029'DA KULLANILIR OLABİLİR

Psaros, yeni sistem için bugün bile anlaşma imzalansa, yeni sistemin en iyi ihtimalle 2029'da kullanılabilir olacağını dile getirdi.

Personel eksikliğinin bazı birimlerde yüzde 40'a kadar ulaştığını aktaran Psaros, mevcut durumun hava trafiğini tehlikeye attığı yönünde uyarıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Atina Yunanistan trafik hava
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