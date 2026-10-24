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Yunan televizyonunda 'hazırlıksız yakalandık' itirafı: 'Türkiye'nin önü açıldı'

Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat zaptını onaylaması, Yunanistan’da geniş yankı uyandırdı. Gelişmeyi değerlendiren Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Petros Liakouras, Ankara’nın hamlesinin Atina’yı hazırlıksız yakaladığını belirterek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki konumunu daha da güçlendirdiğini söyledi.

Yunan televizyonunda 'hazırlıksız yakalandık' itirafı: 'Türkiye'nin önü açıldı'
Devrim Karadağ

Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatına ilişkin son gelişme, Yunanistan’ın gündeminde öne çıktı. Libya Temsilciler Meclisi’nin anlaşmayı onaylaması, Atina’da siyasi ve diplomatik açıdan önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Yunanistan merkezli iEidiseis.gr’nin “Insight” programına katılan Uluslararası Hukuk Profesörü Petros Liakouras, kararın hukuki ve siyasi boyutlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ONAY KARARI SİYASİ AÇIDAN ÇOK ÖNEMLİ”

Liakouras, parlamentonun onayının mutabakatın hukuki geçerliliğinde yeni bir değişiklik yaratıp yaratmayacağının ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli kabul sürecinin daha önce tamamlandığını savunan Yunan profesör, buna rağmen son kararın siyasi açıdan büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yunanistan’ın söz konusu mutabakata başlangıcından itibaren karşı çıktığını belirten Liakouras, bu itirazların sonuç vermediğini dile getirdi.

Yunan televizyonunda hazırlıksız yakalandık itirafı: Türkiye nin önü açıldı 1

“LİBYA, TÜRKİYE’NİN YANINDA DAHA GÜÇLÜ BİR KONUMA GELDİ”

Libya Temsilciler Meclisi’nin kararını Türkiye açısından diplomatik bir kazanım olarak yorumlayan Liakouras, iki ülke arasındaki yakınlaşmaya dikkat çekti.

Türkiye’nin attığı adımın bölgedeki hesapları etkilediğini belirten profesör, Libya’nın Ankara ile daha uyumlu bir çizgiye yöneldiğini savundu. Liakouras’a göre, onay kararı Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki siyasi ağırlığını artırabilecek bir gelişme niteliği taşıyor.

“TÜRKİYE BÖLGEDE DAHA DA GÜÇLENDİ”

Mutabakatın yalnızca hukuki açıdan ele alınmaması gerektiğini belirten Liakouras, gelişmenin Doğu Akdeniz’deki güç dengeleri üzerinde de etkili olabileceğini söyledi.

Türkiye’nin anlaşmanın uygulanmasına ilişkin süreci yakından takip ettiğini ifade eden Yunan profesör, Libya Temsilciler Meclisi’nin onayının Ankara açısından önemli bir siyasi avantaj sağladığını dile getirdi.

“HERKESİ ŞAŞIRTTI, HAZIRLIKSIZ YAKALADI”

Yunanistan’ın Libya ile ilişkilerinde yaşadığı zorluklara da değinen Liakouras, son gelişmenin Atina açısından beklenmedik olduğunu belirtti.

Yunan televizyonunda hazırlıksız yakalandık itirafı: Türkiye nin önü açıldı 2

Avrupa ülkelerinin Yunanistan’a destek vermesi gerektiğini savunan profesör, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın onaylanmasının yarattığı etkiye ilişkin, “Açıkçası, sanırım herkesi şaşırttı, hazırlıksız yakaladı” ifadelerini kullandı.

Libya Temsilciler Meclisi’nin kararı, Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Yunanistan’da yapılan değerlendirmelerde ise gelişmenin Ankara’nın bölgedeki diplomatik ve siyasi konumuna olası etkileri öne çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Türkiye Yunanistan
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