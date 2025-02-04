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  4. Yunan uzmandan Ege'deki depremler için bir iyi bir kötü haber! Kaçışa dikkat çekti, 'deprem olmasını isterim' diyerek büyüklük verdi

Yunan uzmandan Ege'deki depremler için bir iyi bir kötü haber! Kaçışa dikkat çekti, 'deprem olmasını isterim' diyerek büyüklük verdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.02.2025 08:58
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Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana inanılmaz depremler oluyor. Neredeyse her 10 dakikada bir sallanan ada bölgesinden kaçışlar başladı. Türkiye'yi de etkileyen durumla ilgili Yunan Prof. Efthimios Lekkas açıklamalarda bulundu. Bölgedeki kaçışa da değinen Lekkas istediği büyüklüğü söyleyerek deprem temennisinde bulundu.

Yunan uzmandan Ege'deki depremler için bir iyi bir kötü haber! Kaçışa dikkat çekti, 'deprem olmasını isterim' diyerek büyüklük verdi

Son günlerin ana başlıklarından biri Yunanistan'ın Santorini adasındaki depremler oldu. Ada peş peşe depremlerle sallanıyor. Günler geçmesine rağmen ne depremlerin sıklığı azaldı ne de şiddeti düştü. Bölge halkı endişeyle beraber kaçmaya başladı. Seferler artırırken depremlerin ne kadar süreceğiyle ilgili gözler uzmanlara çevrildi.

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BÖLGEDE SON DURUM

Yunan Jeoloji ve Doğal Afet Yönetimi Uzmanı Profesör Efthimios Lekkas, bölgedeki deprem fırtınasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Depremlerin devam edeceğini söyleyen Lekkas 'bu kadar kaçış paniği olmamalı' dedi.

Lekkas'ın açıklamaları şu şekilde;

"Sayın Bakanımız tarafından bakanlıklar arası bir toplantıya davet edildik. Bu sabah saat 04.40'ta richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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"DEPREM FIRTINASI DEVAM EDECEK"

Akşam nispeten sakindi ama sonra yukarı doğru bir yükseliş oldu. Deprem fırtınasının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini tahmin ediyoruz.

"5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMASINI İSTERİM"

Kuvvetlerin daha çabuk dağılması için richter ölçeğine göre 5.2-5.3 büyüklüğünde bir deprem olmasını isterim. 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğinden, adada herhangi bir etki olmayacağını tahmin ediyoruz.

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6 VE ÜZERİ DEPREM OLUR MU?

6 büyüklüğü ve üzeri senaryonun gerçekleşme ihtimali düşük. Santorini sakinleri kendilerini güvende hissedebilirler. Bu kadar kaçış paniği olmamalı. Burada çalışan yabancıların çoğunlukla ayrıldığını gördüm. Bu depremler 15 kilometre derinlikte meydana geliyor. Depremin hangi derinlikte meydana geldiği bizim için önemlidir.

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ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Önemlidir, çünkü sismik fayı tespit ediyoruz ve bu önemlidir, çünkü orada karmaşık bir faylar var ve fayın hassas bir şekilde hesaplanması yorumlamayı bizim için daha kolay hale getiriyor."

Ege Denizi'ndeki depremler ile ilgili düşünceniz nedir?

Kaçış paniği gereksiz
Depremlerin sıklığı endişe verici
Uzmanların açıklamaları yeterli
Daha fazla bilgiye ihtiyaç var
Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi Yunanistan ege Santorini
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