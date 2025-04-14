Yunanistan, 4'üncü Belharra tipi fırkateyn için Fransa'ya sipariş verecek

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu'nun Atina ziyareti vesilesiyle gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Hükümet Dış Politika ve Savunma Komisyonu'na yeni bir Belharra tipi fırkateyn alma önerisini sunacağını ifade etti.

2025 VE 2026'DA TESLİM EDİLECEK

Yunanistan, 3 Belharra tipi fırkateyn satın almak üzere Fransa ile Mart 2022'te anlaşma imzalamıştı. Fırkateynlerden ilk 2'sinin 2025 yılı içinde, 3'üncüsünün ise 2026'da Yunanistan'a teslim edilmesi kararlaştırılmıştı.

Bugün de Dendias ile Lecornu'nun görüşmesi sonucunda Yunanistan Silahlanma ve Yatırım Genel Müdürlüğü ile Fransa ortaklı füze sistemi üreticisi MBDA firması arasında Exocet tipi 16 gemisavar füze satışı için anlaşmaya varılmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır