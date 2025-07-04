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Yunanistan alevlere teslim: Zeytinlikler kül oldu!

Yunanistan'ın başkenti Atina ve en büyük adası Girit'te 2 gündür orman yangınları devam ediyor. Yangın sebebiyle zeytinlikler kül olurken bölge sakinleri ve turistler tahliye edildi.

Yunanistan alevlere teslim: Zeytinlikler kül oldu!

Yunanistan'ın Girit adasında orman yangınları iki gündür devam ediyor. Yangınlar zeytinliklere yayılırken bölge sakinleri ve turistler tahliye edildi. Adada olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Reuters haber ajansına konuşan bir yetkili, Yerapetra bölgesindeki küçük cephelerin yandığını ve itfaiyecilerin müdahale ettiğini söyledi.

Yerapetra'nın 156 kilometre doğusundaki bir kasabada başlayan çarşamba günü başlayan yangın, adanın güneydoğusundaki tarım arazilerini yok etti. Yangın hayvanların ölmesine sebep oldu.

ATİNA DA YANIYOR

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Koropi'de çıkan yangın nedeniyle bazı yerleşim birimlerinin tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, başkent Atina'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Koropi'de de bugün öğle saatlerinde açık alanda yangın çıktı.

Yangın kısa sürede yerleşim birimlerine yaklaştı.

'ACİL' KODLU MESAJ GİTTİ

Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı, bölgede bulunanların cep telefonlarına gönderdiği "acil" kodlu mesajla bölgenin tedbiren tahliye edilmesini istedi.

İtfaiye ekiplerinin, yangına havadan ve karadan müdahale ettiği bildirildi. Ancak bölgedeki şiddetli rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

(REUTERS-AA)

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yangın
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