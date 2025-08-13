HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Yunanistan’da gümrük idaresinin otoparkındaki 550 araç yandı

Yunanistan’da ülkenin farklı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürerken, liman şehri Patra’da gümrük idaresinin otoparkındaki 550 araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yunanistan’da gümrük idaresinin otoparkındaki 550 araç yandı

Yunanistan’ın batısındaki Ahaia bölgesinde yer alan ve ülkenin Atina ve Selanik’ten sonra üçüncü büyük şehri olan Patras’da orman yangınları devam ediyor. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında Patras Gümrük İdaresine ait tesislerde park halinde bulunan araçlar da zarar gördü.

Yunanistan’da gümrük idaresinin otoparkındaki 550 araç yandı 1

ALEVLERİN SARDIĞI ALANDAKİ ÇOĞU ARAÇ YANDI

Yetkililer, araçların yarıdan fazlasının kullanım ömrünü tamamlayan ve açık artırmada satılamayacak durumda olan araçlardan oluştuğunu açıkladı. Açık alandaki araçların çoğunun yandığı ve yaklaşık 550 aracın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Yunanistan’da gümrük idaresinin otoparkındaki 550 araç yandı 2

SON İKİ GÜNDE 10 BİN HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Mora Yarımadası’nın güneyinde başlayan yangının kentsel alana ulaşması üzerine Patras belediyesine bağlı bazı banliyöler için şehir merkezine doğru tahliye emri verildi. Tahliye edilen vatandaşların şehirdeki bir stadyumda ağırlanacağı duyuruldu.

Yunanistan’da son iki günde ülke genelinde çıkan orman yangınları yaklaşık 10 bin hektarlık alanı kül etti.

(İHA)

13 Ağustos 2025
13 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yerlikaya: "Artık terörsüz bir Türkiye'nin eşiğindeyiz"Yerlikaya: "Artık terörsüz bir Türkiye'nin eşiğindeyiz"
Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındıKahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
yangın Araç Yunanistan orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: "Mevla kimseyi böyle cenderede bırakmasın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: "Mevla kimseyi böyle cenderede bırakmasın"

Berke Özer özel uçakla Fransa'ya gidiyor!

Berke Özer özel uçakla Fransa'ya gidiyor!

Özel: "Yarın göreceğiz ak tarafı da kara tarafı da"

Özel: "Yarın göreceğiz ak tarafı da kara tarafı da"

Ev sahibini aradı, "evde cinayet işledim" dedi!

Ev sahibini aradı, "evde cinayet işledim" dedi!

Özel'in Çerçioğlu ifadelerine AK Parti'den ilk yanıt! "Aciz bir savrulma içinde..."

Özel'in Çerçioğlu ifadelerine AK Parti'den ilk yanıt! "Aciz bir savrulma içinde..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.