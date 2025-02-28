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Yunanistan'da ortalık birbirine girdi! Miçotakis'e istifa çağrısı sokakları inletti... Atina adeta savaş alanına döndü

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.02.2025 16:32
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Yunanistan'da 57 kişinin ölümüne yol açan tren kazasının yıl dönümünde düzenlenen protestolar ve grevler, başkent Atina'da binlerce kişiyi sokaklara döktü. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin öncülüğünde yapılan gösterilerde, hükümetin sorumluluğu ve kazanın arkasındaki gerçeklerin ortaya çıkması talep ediliyor. Uçuşlar, tren seferleri ve toplu taşıma büyük ölçüde aksadı.

Yunanistan'da ortalık birbirine girdi! Miçotakis'e istifa çağrısı sokakları inletti... Atina adeta savaş alanına döndü

Yunanistan’da 2 yıl önce 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde düzenlenen grev ve protestolar, hayatı durma noktasına getirdi.

Başkent Atina'da Sintagma Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "Adalet istiyoruz" sloganları atarak hükümete tepki gösterdi.

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KEPENKLER İNDİ

Kazada yakınlarını kaybeden ailelerin öncülük ettiği gösteriye, Atina’da birçok iş yeri kepenk indirerek destek verdi.

Grev kapsamında uçuşlar ve tren seferleri iptal edilirken, feribot seferleri durduruldu ve toplu taşıma büyük ölçüde aksadı.

Ülke genelinde ve yurt dışında toplam 300’den fazla şehirde protestolar düzenleniyor.

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"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKMALI, SORUMLULAR HESAP VERMELİ"

Yunanistan’ın en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu (GSEE) Başkanı Yannis Panagopulos, gösteride yaptığı konuşmada, “Gerçeklerin tamamı açığa çıkmalı ve sorumlular, makamları ne kadar yüksek olursa olsun hesap vermelidir.” dedi.

Yunanistan'ın Tesalya bölgesine bağlı Tempi kasabasında 23 Şubat 2023 tarihinde bir yolcu treni ile ticari tren çarpışmış ve kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin yapılan araştırma sonucu hazırlanan ve dün açıklanan raporda, kazanın insan hatası, personel eksikliği, demir yolu altyapısının eskimesi ve yetersiz eğitim nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Atina Yunanistan grev tren savaş kaza
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