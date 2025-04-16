Yunanistan'da teknede düşerek yaralanan kişi deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi

Tilos Adası'nda 15 Nisan'da tekne içinde dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralanan Ş.T. (71) İstanköy Adası'na götürüldü.

Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine gelen talep üzerine yaralı Türk vatandaşı için harekete geçildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Komuta Kontrol Merkezi ile kurulan koordinasyon sonrasında harekete geçen ekipler, gerekli hazırlıkların tamamlanması ve Yunan makamlardan alınan izin çerçevesinde İstanköy Adası'na gitti.

Tam donanımlı deniz ambulansı ile adaya ulaşan ekipler kalçasında kırıklar meydana gelen yaralıyı Bodrum'a ulaştırdı.

Bodrum Milta Marina'ya getirilen ve 112 Acil Sağlık ekibine teslim edilen Ş.T. ameliyata alınmak üzere Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne sevk edildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır