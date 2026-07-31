Yunanistan'da Türk mahkumlar cezaevinde isyan çıkarttı! Ölü ve yaralılar var

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında yer alan Korydallos Cezaevi'nde Türkiye'ye iade edilecek olan Türk mahkumun nakli sırasında sabah saatlerinde isyan çıktı. Türk mahkumun naklini engellemek isteyen diğer mahkumlar, şilte ve çeşitli eşyaları ateşe vererek cezaevinde yangın çıkardı. Cezaevine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polis isyancılara müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

SAATLER SONRA KONTROL YENİDEN SAĞLANDI

Yunanistan basınında yer alan haberlerde, isyanın görevlilerin mahkumu havalimanına nakil için almaya geldiği 5'nci koğuşta yerel saatle 10.00 sıralarında çıktığını belirtildi. Haberlerde, yerel saatle 14.00 sıralarında cezaevinde kontrolün yeniden sağlandığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, muhtemel yeni olayları önlemek amacıyla cezaevi çevresine çok sayıda polis aracı konuşlandırdı. Yetkililer, olayın çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Polis kaynakları, söz konusu mahkumun havalimanına naklinin planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

İstanbul Maltepe'de bazı mekanların kurşunlanması olayına karıştıkları ifade edilen mahkumların Kafes 39 operasyonuyla 2024 yılında yakalandığı belirtiliyor. Yargılama sürecinde Türkiye'den

Yunanistan'a kaçan bazı suçlular, ülkede karıştıkları olaylar sonucu yakalanarak Yunan cezaevine gönderildiği ve uluslararası arama sebebiyle Türkiye'ye iadelerinin yapılacağı iddia ediliyor. İsyana karışan mahkumların siyasi iltica talebinde bulunmak için olay çıkardığı düşünülüyor.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Yunanistan makamlarından henüz resmi açıklama yapılmazken isyan sırasında 3 kişinin öldüğü 20 kişinin de yaralandığı öne sürüldü.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır