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Yunanistan'dan askerlik adımı! Kadınlar orduya katılabilecek

Yunanistan'da kadınlar için gönüllü askerlik hizmeti başlatıldı. 12 ay boyunca erkek askerlerle aynı eğitim ve kurallara tabi tutulacak 72 kadın, ilk aşamada orduya dahil edildi.

Yunanistan'dan askerlik adımı! Kadınlar orduya katılabilecek
Doğukan Akbayır

Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni uygulama kapsamında ilk etapta 72 kadın orduya katılırken, programın ilerleyen dönemde genişletilmesi planlanıyor.

Yunanistan dan askerlik adımı! Kadınlar orduya katılabilecek 1

12 AY GÖNÜLLÜ ASKERLİĞE BAŞLADILAR

Yunanistan, savunma politikalarında tarihi bir adım attı. Daha önce yalnızca profesyonel askerlik ve askeri akademiler aracılığıyla orduda görev alabilen kadınlar, ilk kez gönüllü askerlik programı kapsamında silahlı kuvvetlere katılmaya başladı.

Yunanistan dan askerlik adımı! Kadınlar orduya katılabilecek 2

Yeni düzenlemeyle 20-26 yaş arasındaki kadınlara 12 ay süreyle gönüllü askerlik yapma hakkı tanındı. Programa kabul edilen kadınlar, erkek askerlerle aynı eğitimleri alacak ve aynı kurallara tabi olacak.

Yunanistan dan askerlik adımı! Kadınlar orduya katılabilecek 3

72 KADIN GÖNÜLLÜ ORDUYA KATILDI

Yunan basınında yer alan bilgilere göre ilk aşamada 72 kadın gönüllü olarak orduya katıldı. Eğitimlerin ardından katılımcılar, belirlenen birliklerde görev yapacak. Programı tamamlayanlar ise belirli bir yaşa kadar yedek asker statüsünde tutulacak.

Yunanistan dan askerlik adımı! Kadınlar orduya katılabilecek 4

AMAÇ ASKERİ KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK

Yunanistan Savunma Bakanlığı, uygulamanın kadınların silahlı kuvvetlerdeki temsilini artırmayı ve ordunun personel kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı. Savunma Bakanı Nikos Dendias daha önce yaptığı açıklamada, bu adımın ülkenin savunma reformlarının önemli bir parçası olduğunu belirtmişti.

Yunanistan dan askerlik adımı! Kadınlar orduya katılabilecek 5

Son yıllarda Avrupa'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle birçok ülke askerlik sistemlerini yeniden gözden geçirirken, Yunanistan'ın kadınlara yönelik gönüllü askerlik uygulaması da bu sürecin dikkat çeken örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Yunanistan dan askerlik adımı! Kadınlar orduya katılabilecek 6

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Anahtar Kelimeler:
Asker Ordu Yunanistan Kadın
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