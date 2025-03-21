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Yunanistan'dan çarpıcı Türkiye kararı! Anlaşmayı bir sene daha uzattı: Listede iki yeni ada var

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.03.2025 14:06
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Yunanistan, Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasının süresini 1 yıl daha uzatmaya karar verdi. Ayrıca, uygulamaya Patmos ve Semadirek adaları da eklendi. Bugüne kadar 100 binden fazla Türk vatandaşına vize verildi.

Yunanistan'dan çarpıcı Türkiye kararı! Anlaşmayı bir sene daha uzattı: Listede iki yeni ada var

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki 10 adayı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasını 1 yıl uzattığı, listeye 2 adanın daha eklendiği belirtildi.

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İKİ ADA DAHA LİSTEDE

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Yunanistan, Türk vatandaşlarına 10 ada için başlattığı kapıda vize uygulamasının süresini 1 yıl daha uzattı. Uygulamanın uzatılmasının Avrupa Komisyonu'nun onayına sunulacağı, daha sonra sürenin resmen Nisan 2026'ya kadar uzatılacağı belirtildi. Ayrıca başlangıçta 10 adadan oluşan listenin Patmos ve Semadirek adalarını da kapsayacak şekilde genişletileceği ifade edildi. Komisyonun, söz konusu planın 1 yıldır başarıyla uygulanmasını memnuniyetle karşıladığı ve iki halk arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik olumlu katkısını takdir ettiği aktarıldı.

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10 ADAYA KAPIDA VİZE UYGULAMASI

Mart 2024'te uygulamaya konulan düzenlemeyle bugüne kadar Türk vatandaşlarına Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis adaları için 100 binden fazla vize verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Vize Yunanistan ada
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