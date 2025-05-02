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Yunanistan'dan, Türkiye ile gerilimi tırmandıracak adım!

Yunanistan, enerji kaynaklarına erişim konusunda yeni bir adım attı. Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de hidrokarbon aramak için ihaleye çıkacağı açıklandı.

Yunanistan'dan, Türkiye ile gerilimi tırmandıracak adım!
Cansu Akalp

Yunanistan'ın, Mora Yarımadası ve Girit Adası açıklarında hidrokarbon araması yapılması için uluslararası ihaleye çıkacağı bildirildi.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru'nun, Mora Yarımadası'nın güneyi ve Girit Adası'nın güneyinde hidrokarbon araması yapılması ve kaynakların kullanımı için uluslararası ihale açılmasına ilişkin kararı imzaladığı belirtildi.

Söz konusu kararın, ABD merkezli enerji şirketi Chevron'un Mora Yarımadası'nın ve Girit Adası'nın güneyinde hidrokarbon aramaya yönelik ilgisine olumlu karşılık vermesi sonucu alındığı ifade edilen açıklamada, uluslararası ihale duyurusunun, ilgilenen şirketlerin başvurusu için Avrupa Birliği'nin (AB) resmi gazetesinde 90 gün boyunca kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Çevre ve Enerji Bakanlığı, mart ayında Chevron'un, Girit'in güneyinde hidrokarbon arama isteğini olumlu karşıladığını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan
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