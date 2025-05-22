Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: "Gazze'deki insani kriz yıkıcı boyutlara ulaştı"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) "Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunması" başlıklı oturumunda konuşan Yerapetritis, dünyanın bugün karşı karşıya kaldığı saldırganlık, insanların yerinden edilmesi, iklim değişikliği, gıda güvensizliği gibi birçok sorunun silahlı çatışmalarda siviller için yıkıcılığı artırdığını vurguladı.

Yerapetritis, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki durum için "Gazze'deki insani kriz yıkıcı boyutlara ulaştı, zira 2 ayı aşkın bir zamandır Gazze'ye hiçbir yardımın girişine izin verilmiyor. 50 bini aşkın Filistinlinin öldüğü insanlık acısının benzeri görülmemiştir ve uluslararası insancıl hukuka saygı mecburiyeti zaruridir." ifadelerini kullandı.

YUNAN BASINININ GÜNDEMİNDE

Yunan bakan, Gazze Şeridi'ne bir an evvel, gıda, ilaç, temel ihtiyaç maddelerini içeren kapsamlı bir insani yardımın engelsizce temin edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna'daki savaşın da siviller üzerinde silinmez izler bıraktığını belirten Yerapetritis, "Küresel düzeyde, insan onurunu ayaklar altına alan, insanların yerlerinden edildiği, yoksulluk sınırlarında yaşadığı şartlar mevcut." diye konuştu.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır