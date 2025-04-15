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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bugün taksiciler 24 saatlik greve gitti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler greve gidiyor. 24 saatliğine grev yapacak olan Atina taksicilerinin talebi ise otobüsler için ayrılar özel şeritleri taksilerin de kullanabilmesi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bugün taksiciler 24 saatlik greve gitti

Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla yapılan 24 saatlik grev kapsamında taksiciler, bu sabah yerel saatle 06.00'dan itibaren çalışmayı durdurdu. Taksiciler, otobüsler için ayrılmış özel şeritlerden taksilerin de faydalanabilmesini talep ediyor.

"TRAFİK KAZALARINI DA AZALTACAK"

SATA, taksilerin de otobüsler için ayrılmış özel şeritlerden istifade etmesi halinde taksi kullanımının artacağını, trafikteki yoğunluğun azalacağını, taksilerin yolcu indirip bindirmek amacıyla sağ şeride ani giriş çıkış yapmak zorunda kalmaması nedeniyle trafik kazalarının da azalacağını savunuyor.

Grev, yarın yerel saatle 06.00'ya kadar devam edecek.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan grev
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