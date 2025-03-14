Yunanistan İskeçe’de Batı Trakya Türkleri için anlamlı iftar: "Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum"

Etkinlik, İskeçe'deki unutulmaz bir geceye dönüştü. İftar öncesinde çocuklar için sevilen tiyatro oyunu Rafadan Tayfa sahnelenirken, akşam ezanının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile iftar açıldı. Katılımcılar, birlikte oruçlarını açarak Ramazan'ın huzurunu ve birliğini doyasıya hissetti.

"GÖNÜL COĞRAFYASI BALKANLARDAN TÜRKİSTAN'A KADAR UZANIYOR"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise iftar programında yaptığı konuşmada, bölgedeki Türk ve Müslüman varlığının en büyük göstergelerinin camiler, minarelerde yankılanan ezanlar, mihraplarda okunan Kur'an-ı Kerim ve hutbeler olduğunu söyledi. Yılmaz, kimliğin korunması için dil ve din unsurunun önemine dikkat çekerek, Batı Trakya'da Türkçe’nin yaşatılmasının ve dini değerlerin korunmasının, kültürel kimliğin devamı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ramazan’ın birlik ve beraberlik için önemli bir zaman dilimi olduğunu anlatan Yılmaz, Türkiye'nin sınırlarının haritalarla sınırlı olmadığını, gönül coğrafyasının Balkanlardan Türkistan'a kadar uzandığını ifade etti.

"Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin"

Programda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, burada Batı Trakya Türkleri soydaşlarıyla birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yasin Özlü, "Bu güzel Ramazan ayında sizlerle birlikte olmaktan, aynı sofrayı paylaşmaktan ve hep birlikte orucumuzu açarak bu mübarek günlerin manevi huzurunu birlikte yaşamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizlerle birlikte olmamıza vesile olan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’na ve İskeçe Müftülüğü’ne çok teşekkür ediyorum. Kurulan bu birlik, beraberlik ve kardeşlik soframıza teşrif eden, ekmeğimizi ve suyumuzu paylaşan tüm soydaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE VATANDAŞLARININ VE SOYDAŞLARININ YANINDA"

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren de, Türkiye'nin dünyanın her yerindeki vatandaşlarının ve soydaşlarının yanında olduğuna dikkat çekti. Eren, geçtiğimiz haftalarda Almanya, Hollanda, Kuzey Makedonya ve Suriye’deki Türklerle bir araya geldiğini, önümüzdeki günlerde de Azerbaycan’a gideceğini belirtti. Bölgedeki Türk toplumunun tarih boyunca barışın, huzurun ve istikrarın sembolü olduğunu vurgulayan Eren, kimliğin korunması için dilin ve kültürel değerlerin yaşatılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Abdullah Eren, konuşmasının sonunda iftar sofrasının kurulmasına vesile olan Belediye Başkanı Yasin Özlü'ye teşekkür etti.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır