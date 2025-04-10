Yunus Emre Enstitüsü'nde yolsuzluk! Etkin pişmanlıktan faydalandılar: Zimmete geçirilen paralar geri ödendi

Yunus Emre Enstitüsü eski yönetimi mensubu ve bazı şirket sahiplerinde aralarında olduğu 18 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınmıştı. Aralarında destek daire başkanı çeşitli başkan ve yöneticilerin ve şirket sahiplerinin olduğu bildirilmişti.

Soruşturmada yurtdışına kaçtığı öne sürülen Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de yer alıyordu. Ateş'in Suriye'de savaş bölgesinde kurum adına yapılmış gibi harcamalar göstererek sahte faturalar düzenlettiği, bazı personel ve şirket sahipleri ile haksız kazanç elde ettikleri bilgisine ulaşılmıştı.

Şeref Ateş

ENSTİTÜ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş’le ilgili açıklama yapmıştı. Enstitüde mali konulara ilişkin bazı işlemlerle ilgili şüpheler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatıyla inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından 2024'ün Haziran ayında başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personelinin görevden alındığı, Temmuz 2024 itibarıyla teftiş sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Başkan yardımcılarının da kendi talepleri doğrultusunda görevlerinden ayrıldığı belirtilen açıklamada, “Teftiş aşamalarının ardından sürecin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla başkan yardımcıları kendi talepleri doğrultusunda görevlerinden ayrılmıştır. Yürütülen teftiş sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda 23 Aralık 2024 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denilmişti.

"YOLSUZLUKLA ZİMMETE GEÇİRİLEN PARALAR GERİ ÖDENDİ"

Gazeteci Fatih Atik sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Yunus Emre Enstitüsü’ndeki yolsuzlukla zimmete geçirilen paralar geri ödeniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yunus Emre Enstitüsünün önceki başkanı hakkında devam eden soruşturma kapsamında şirket yetkililerinin etkin pişmanlıktan faydalandıkları ve vakıf zararını ödedikleri öğrenildi.

Bugüne kadar toplam 16.370.000 TL vakıf parası şüphelilerce vakfa geri ödendi."