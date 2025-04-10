HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yunus Emre Enstitüsü'nde yolsuzluk! Etkin pişmanlıktan faydalandılar: Zimmete geçirilen paralar geri ödendi

Yunus Emre Enstitüsü eski yönetimi mensubu ve bazı şirket sahiplerinde aralarında olduğu 18 kişi hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. Aralarında destek daire başkanı, çeşitli başkan ve yöneticilerin ile şirket sahiplerinin yer aldığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şirket yetkililerinin etkin pişmanlıktan faydalandıkları ve yolsuzlukla alınan paraların geri ödendiği aktarıldı.

Yunus Emre Enstitüsü'nde yolsuzluk! Etkin pişmanlıktan faydalandılar: Zimmete geçirilen paralar geri ödendi
Recep Demircan

Yunus Emre Enstitüsü eski yönetimi mensubu ve bazı şirket sahiplerinde aralarında olduğu 18 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınmıştı. Aralarında destek daire başkanı çeşitli başkan ve yöneticilerin ve şirket sahiplerinin olduğu bildirilmişti.

Soruşturmada yurtdışına kaçtığı öne sürülen Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de yer alıyordu. Ateş'in Suriye'de savaş bölgesinde kurum adına yapılmış gibi harcamalar göstererek sahte faturalar düzenlettiği, bazı personel ve şirket sahipleri ile haksız kazanç elde ettikleri bilgisine ulaşılmıştı.

1

Şeref Ateş

ENSTİTÜ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş’le ilgili açıklama yapmıştı. Enstitüde mali konulara ilişkin bazı işlemlerle ilgili şüpheler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatıyla inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından 2024'ün Haziran ayında başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personelinin görevden alındığı, Temmuz 2024 itibarıyla teftiş sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

thumbs_b_c_1bdbf59211bd6e448e917d57ff8b7360

Başkan yardımcılarının da kendi talepleri doğrultusunda görevlerinden ayrıldığı belirtilen açıklamada, “Teftiş aşamalarının ardından sürecin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla başkan yardımcıları kendi talepleri doğrultusunda görevlerinden ayrılmıştır. Yürütülen teftiş sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda 23 Aralık 2024 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denilmişti.

"YOLSUZLUKLA ZİMMETE GEÇİRİLEN PARALAR GERİ ÖDENDİ"

Gazeteci Fatih Atik sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Yunus Emre Enstitüsü’ndeki yolsuzlukla zimmete geçirilen paralar geri ödeniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yunus Emre Enstitüsünün önceki başkanı hakkında devam eden soruşturma kapsamında şirket yetkililerinin etkin pişmanlıktan faydalandıkları ve vakıf zararını ödedikleri öğrenildi.

Bugüne kadar toplam 16.370.000 TL vakıf parası şüphelilerce vakfa geri ödendi."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazeteci Adem Metan anjiyo olduGazeteci Adem Metan anjiyo oldu
Ağırel ve Soykan'a tutuklama talebiAğırel ve Soykan'a tutuklama talebi

Anahtar Kelimeler:
Yolsuzluk yunus emre enstitüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ortalık karıştı, sosyal medya yanıyor! Mert Hakan'ın TFF yöneticileriyle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı

Ortalık karıştı, sosyal medya yanıyor! Mert Hakan'ın TFF yöneticileriyle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı

ABD Basını duyurdu! Trump'tan Türkiye kararı

ABD Basını duyurdu! Trump'tan Türkiye kararı

G.Saray'da moraller alt üst... Antrenmanda sakatlandı, yıldız isim yok!

G.Saray'da moraller alt üst... Antrenmanda sakatlandı, yıldız isim yok!

Yer: Esenyurt... Polis ile sürücü arasındaki tartışma gündem oldu! "Zaten kafam bozuk, senin kafana sıkarım"

Yer: Esenyurt... Polis ile sürücü arasındaki tartışma gündem oldu! "Zaten kafam bozuk, senin kafana sıkarım"

İmamoğlu'nu ziyaretten sonra açıkladı: "Aramızda uyuşmazlık çıktı"

İmamoğlu'nu ziyaretten sonra açıkladı: "Aramızda uyuşmazlık çıktı"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.