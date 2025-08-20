Yunusemre Belediyesi ekipleri kıraathanelerde vatandaşı dinliyor

Yunusemre Belediyesi, ilçede esnafla birebir iletişim kurmak amacıyla başlattığı Esnaf Güçlendirme Projesi kapsamında esnaf ziyaretlerine kıraathanelerle devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi tarafından yürütülen Esnaf Güçlendirme Projesi tüm hızıyla sürüyor. Proje doğrultusunda ilk olarak ilçedeki tüm taksi durakları ve pazarcıları gezen ekipler bu kez kıraathaneleri ziyaretlere başladı.

Belediye personeli, ziyaretlerde Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın selamlarını vatandaşa ileterek hem sohbet etti hem de sorunları dinledi. Ziyaretlerde dile getirilen tüm sorunlar, talepler ve öneriler belediye ekipleri tarafından ilgili birimlere iletilmek üzere detaylı şekilde not alındı.

(İHA)