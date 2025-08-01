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Yunusemre'de dilenci operasyonu

Yunusemre Belediyesi, cami önlerinde dini duyguları istismar ederek dilencilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan dilencilerin üzerinden yaklaşık 10 bin TL para çıktı.

Yunusemre'de dilenci operasyonu

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayet doğrultusunda ilçedeki cami çevrelerinde kontrol noktaları oluşturarak dilencilere müdahale etti. Yapılan denetimlerde dilencilerin üzerinden yaklaşık 10 bin TL para çıktı. Zabıta ekipleri, yakalanan kişilere cezai işlem uygularken, ele geçirilen paralara da el konuldu. Zabıta Müdürlüğü, bu tür denetimlerin vatandaşın huzurunu ve kamu düzenini korumak amacıyla devam edeceğini belirtirken; vatandaşlara, dini duygularını istismar eden kişilere karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dilenci
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