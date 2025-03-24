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Yurt dışına kaçacaklardı! İzmir'de göçmen kaçakçıları yakalandı, onlarca göçmen kurtarıldı

24.03.2025 10:23
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İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 5’i çocuk 55 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir başka operasyonda Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 2’si çocuk 9 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Yurt dışına kaçacaklardı! İzmir'de göçmen kaçakçıları yakalandı, onlarca göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri; 22 Mart’ta Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında can salları ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları TCSG-907, KB-4310 ve KB-86 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı ve lastik bot içerisindeki 5’i çocuk 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ekipler aynı gün saat 05.00’te, Seferihisar ilçesi Ulamış mevkiinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Harekete geçen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 2’si çocuk 9 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Kurtarılan ve yakalan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı da işlemleri için emniyete sevk edildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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