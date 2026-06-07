HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yurt dışına kaçmak isteyen 32 düzensiz göçmen sınır hattında yakalandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı köylerde son günlerde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Yurt dışına kaçmak isteyen 32 düzensiz göçmen sınır hattında yakalandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı köylerde son günlerde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir organizatör gözaltına alındı.

Çakmak köyünde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesinde 2 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, Eskiköy kırsalında yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde 5 Irak, 1 Eritre, 2 İran ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 9 düzensiz göçmen tespit edildi.

Saçlımüsellim köyü sınırlarında Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, Kavakayazma köyünde 3 İran, 2 Pakistan ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere 6 düzensiz göçmen, Kurtbey köyünde ise 1 Irak ve 3 Eritre uyruklu olmak üzere 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, Kiremitçisalih köyünde Demirköprü Hudut Karakolu ve Uzunköprü Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonunda, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şahsın kullandığı araç durduruldu. Yapılan kontrolde araç içerisinde 2 İran uyruklu düzensiz göçmen bulundu. Araç sürücüsü hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla adli işlem başlatılırken, araç yediemin otoparkına çekildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin tamamının işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği bildirildi.

Sınır hattı ve kırsal bölgelerde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi.

Yurt dışına kaçmak isteyen 32 düzensiz göçmen sınır hattında yakalandı 1

Yurt dışına kaçmak isteyen 32 düzensiz göçmen sınır hattında yakalandı 2

Yurt dışına kaçmak isteyen 32 düzensiz göçmen sınır hattında yakalandı 3

Yurt dışına kaçmak isteyen 32 düzensiz göçmen sınır hattında yakalandı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da karpuzlar arasındaki uyku görenleri gülümsettiAdana'da karpuzlar arasındaki uyku görenleri gülümsetti
Trump'tan İran'a gözdağı! "Diğer yol hiç hoş değil"Trump'tan İran'a gözdağı! "Diğer yol hiç hoş değil"

Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İEL mezuniyet töreninde ortalık karıştı

İEL mezuniyet töreninde ortalık karıştı

Bizim Çocuklar, Venezuela’yı 2-1’lik skorla mağlup etti!

Bizim Çocuklar, Venezuela’yı 2-1’lik skorla mağlup etti!

Sevda Türküsev "Dilan Polat mesat attı" diyerek paylaştı!

Sevda Türküsev "Dilan Polat mesat attı" diyerek paylaştı!

Memur zammı için 'büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi

Memur zammı için 'büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi

Satılık yalıda indirim: Fiyatı 5 milyon dolar düştü

Satılık yalıda indirim: Fiyatı 5 milyon dolar düştü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.