Yürüyen merdivenlerdeki basamaklar neden tırtıklıdır?

Havaalanlarında, alışveriş merkezlerinde, alt geçitlerde kullanılan, farklı tasarımları ile dikkat çeken yürüyen merdivenler 19. yüzyılın son zamanlarından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Otellerden sokaklara, alışveriş merkezilerinden hastanelere birçok yerde kullanım alanı bulan yürüyen merdivenlerin hem dikey ve basamaklı hem de yatay ve yol biçiminde olanları mevcuttur. Basamakları ve zemini sürekli olarak dönecek şekilde tasarlanmış olan yürüyen merdivenler genellikle elektrikle çalışacak şekilde üretilmişlerdir.

Farklı farklı modelleri bulunan yürüyen merdivenlerin hemen hemen hepsinde çalışma mantığı aynıdır. Bir çift ray üzerinde dönen, basamakların yatay şekilde dönmesini sağlayan, birbirine özel bir zincir mekanizması ile bağlanmış olan yürüyen merdivenler motorlar ile çalıştırılır. Hem yukarı hem aşağı hem de düz, yatay olarak ilerleyen yürüyen merdivenleri kullanırken de hem güvenlik hem de işlevsellik açısından dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

Yürüyen merdiven kullanan kişilerin merdivenin iki yanına da çok yaklaşmaması gerektiği yapılan uyarılar dahilindedir. Ayrıca etek ve paçaların merdiven aralarına sıkışmaması için dikkatli inip binmek de güvenlik açısından son derece önemlidir.

Yürüyen merdivenlerin tasarımı işlevlerine ve amaçlarına uygun olarak yapılmıştır. Buna göre normal merdivenlerden tek farkı hareket ediyor olmaları değildir. Görüntüsündeki bazı farklar da işlev açısından önemlidir. Düz basamaklarının olmaması, zemininin tırtıklı olarak üretilmesi de bu farklardan biri olarak dikkat çekmektedir.

Uzun zamandır dünya genelinde birçok iş ve dış mekanda kullanılan yürüyen merdivenler ya da yollar tırtıklı yapıları ile göze çarparlar. Bu durumun nedeni sadece görsel olarak diğer merdivenlerden farklı görünmesinin istenmesi değildir. Tırtıklı tasarımın işlevsel bir özeliği de bulunmaktadır.

Yürüyen merdivenlerin tasarımlarındaki tırtıklı olan basamak zemini, sarı çizgiler, merdivenlerin her iki yanında altta yer alan fırçalar bu merdivenlerin farklı tasarımlarının birer parçasıdır ve her birinin ayrı bir işlevi ve amacı vardır.

Yürüyen merdivenlerdeki basamaklar neden tırtıklıdır?

Neredeyse her alanda görülebilen yürüyen merdivenlerin basamakları tırtıklı olarak üretilmiştir. Bu durumun nedeni merdiveni kullanan insanlardan düşen nesnelerin merdivenin altına girmesini ve herhangi bir sıkışma oluşmasını engelleme amacı taşımaktadır.

Yürüyen merdivenlerin basamaklarındaki tırtıklı zemin ayrıca ek bir tutuş gücü sağlar. Bu sayede merdiveni kullanan kişilerin ayakkabıları basamağa daha iyi oturur ve yerleşir.

Güvenlik amacı ile yürüyen merdivenlere özel tasarım başka parçalar da eklenmiştir. Tırtıklı zemin dışında bir diğer durum da iki yanda yer alan fırçalardır.

Tırtıklı zemin dışında yürüyen merdivenlerdeki fırçalar hakkında bilinmesi gerekenler

Her ne kadar estetik kaygı ile yapıldığı düşünülse de yürüyen merdivenlerde yer alan çeşitli ek mekanizmalar ve farklı tasarımlar aslında güvenlik ve temizlik amacı ile düşünülmüştür. Basamak yüzeylerinde yer alan tırtıklar, kenarlara yaklaşılmama konusunda uyarı niteliği taşıyan sarı çizgiler ve her yürüyen merdivenin iki yanında alt kısımda bulunan süpürgeler bu durumun kanıtı olarak gösterilmektedir.

Gelişen teknolojiye rağmen yürüyen merdivenlerin otomatik olarak temizliğini sağlayan bir ek mekanizma geliştirilmemiş olduğu için merdivenlerin kenarlarındaki fırçalar ve tırtıklı zemin bu görevi de üstlenmektedir.

Yani yürüyen merdivenlerin her iki yanında yer alan fırçaların bir amacı da merdiven hareket ederken üst kısımdaki düzleşme sırasında süpürge görevi görmektir. Bu sayede hem güvenlik hem de temizlik hedeflenmiştir.