Oldukça kullanışlı ve pratik olan yürüyen merdivenlerin bazı türleri basamaklı bazı türleri ise düz yol şeklinde yatay olarak üretilmektedir. Bir çift rayın üzerinde dönen, basamakların yatay durmasını sağlayan, ayrı ayrı olacak şekilde birbirine özel bir mekanizma ile bağlanmış olan yürüyen merdivenler motorlar ile çalıştırılan zincirler aracılığı ile çalışmaktadır. Asansörlerden daha pratik olarak kabul edilen yürüyen merdivenler dünya genelinde çok sık kullanılmaktadır.

Tarihi çok eskilere dayanan ve ilk örneği 1859 yılında görülen yürüyen merdivenler asansörlerden daha kullanışlı ve daha güvenli olarak kabul edilmektedir. İlk icat edildiği dönemden bu yana günümüzdeki halini alana dek birçok gelişmeye ve değişime uğrayan bir mekanizmadır. Tasarımında konum, trafik düzeni, güvenlik tedbirleri, yenilikçi teknoloji gibi farklı unsurlar kullanılan yürüyen merdivenler çeşitli modelleri ile de dikkat çekmektedir.

Yürüyen merdivenlerdeki fırçalar ne işe yarar?

Milyarlarca insanın gün içinde belki defalarca kez kullandığı yürüyen merdivenlerde pek dikkat çekmese de işlevi çeşitlilik gösteren fırçalar da önemli bir parçasıdır. Yürüyen merdivenlerin yan taraflarında yer alan fırçalar onları keşfeden bazı kişiler tarafından ayakkabı temizleyicisi işlevi taşıdığı zannedilse ve bu amaçla kullanılsa da aslında bu fırçaların görev ve işlemleri farklıdır.

Dünya genelinde çok sık kullanılan ve hemen hemen her yerde, altgeçitte, havaalanında, alışveriş merkezinde yer alan yürüyen merdivenlerin alt yan kısımlarında fırçalar bulunur. Bu fırçalar yürüyen merdiven boyunca uzanmış durumda tasarlanmıştır. Tüm yürüyen merdivenlerde yer alan bu fırçalar aslında çeşitli işlevleri bulunan ve ağırlıklı olarak güvenlik önlemi amacı ile yapılmıştır.

Yürüyen merdivenlerin yan taraflarında yer alan fırçalar, ayakkabı bağcıkları, çantaların sağları, ayakkabı gibi çeşitli eşyaların merdiven ile korkuluk arasına sıkışması durumunun önüne geçebilmek amacı ile tasarıma eklenmiş olan bir parçadır. Ayrıca uzun kıyafetlerin eteklerin ya da paçaların yürüyen merdivende aşağı ya da yukarı yönde ilerlerken yanlara sıkışmasını engellemek için de bu fırçalar son derece önemli ve işlevlidir.

Fırçaların yürüyen merdivenlerin hepsinde bulunma nedenlerinden biri de hijyen olarak belirlenmiştir. Sadece güvenlik amacı ile değil temizlik amacı ile de koyulmuş olan fırçalar merdivenin temiz kalmasını sağlama amacı ile tasarıma eklenmiştir. Yürüyen merdivenlerde yer alan fırçalar merdivenin yan kısımlarında birikebilecek kirleri ya da kalıntıları temizler bu sayede merdivenin yan taraflarının temiz kalması sağlanır.

Yürüyen merdivenlerde yer alan fırçaların bu işlevi ayrıca yürüyen merdivenin daha uzun ömürlü çalışması adına da önemli kabul edilmektedir. Çünkü yan kısımlarda birikmiş olan molozlar, kirler ve çeşitli küçük parçalar yürüyen merdivenin kenarlarını kaygan ve güvensiz hale getirebilir. Bu da insanların kayıp düşmesine neden olabilmektedir. Ancak fırçaların varlığı sayesinde biriken tozlar ve kirler temizlenmekte ve bu risk ortadan kalkmaktadır.

Yürüyen merdivenlerde yer alan, bazı kişilerin çok dikkatini çeken bazı kişiler için ise hiç fark edilmeyen bir diğer durum da sarı çizgilerdir. Bu sarı çizgiler yürüyen merdivenlere fırça tasarımı eklenmeden önce kullanılmıştır ve güvenlik amaçlamaktadır. Merdivenleri kullanan kişilerin yan taraflara çok yaklaşmasını engelleyebilmek için bir uyarı niteliğinde eklene bu sarı çizgilerin güvenlik için yeterli olmadığı fark edilince daha sonraki süreçte yan taraflara fırçalar eklenmiştir.