Patenti 1895 yılının eylül ayında alınmış olan yürüyen merdivenler, Jesse W. Reno tarafından icat edilmiştir. Aslında Reno tarafından 1892 yılında icat edilmiş olan yürüyen merdivenlerin patenti üç yıl sonra Reno’nun oğlu tarafından alınabilmektedir. Tarihteki ilk yürüyen merdivenin New York’ta yer alan Coney Island isimli bir eğlence merkezinde kullanıma sunulduğu bilinmektedir. Bundan altı yıl kadar sonra ise Otis Asansörleri Reno ile anlaşma yaparak yürüyen merdivenleri ticari bir ürün olarak piyasaya sürmüştür.

Şirket tarafından üretilen ilk yürüyen merdiven 1900 yılında Fransa’da düzenlenmiş olan Paris Dünya Fuarı’nda sergilenmiştir. Özel ve bir o kadar da basit bir çalışma prensibine sahip olan yürüyen merdivenler hem merdiven hem de düz bir yol biçiminde üretilebilmektedir. Basamakları sürekli olarak dönen bir düzenek içine yerleştirilmiş olan yürüyen merdivenler elektrikle çalışmaktadır. Aşağı ya da yukarı yön seçenekleri bulunur. Asansörlere göre çok daha fazla sayıda kişi taşıyabilmektedirler.

Otellerde alışveriş merkezlerinde tren ve metro istasyonlarında hastanelerde büyük mağazalarda havaalanlarında kullanılabilen yürüyen merdivenler oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir ve son derece işlevseldir.

Yürüyen merdivenlerin tırabzanı neden basamaktan hızlı gider?

Yürüyen merdivenlerde hem basamaklar hem de tırabzan motor ve transmisyon mekanizmaları yer almaktadır. Bu mekanizmalar tırabzanların tekerleklerini etkiler ve montaj yerleri farklı olabilmektedir. Genel olarak tırabzanların çalışma hızları merdiven basamaklarının hızlarından daha fazla olmaktadır.

Tırabzanlar tekerlek üzerinde gerilir ve sürtünme yolu ile hareket sağlanır. Malzemelerin elastik deformasyonu sebebi ile arkın her alanında farklı bir gerilim söz konusudur. Bu da kaymalara neden olur. Ayrılan uçtaki gerilim daha küçük olur ve kayışlar küçülme eğilimindedir.

Merdiven zemini ile merdivenin tırabzanı aynı açısal hızla çalışır ancak çizgisel hızla hareket etmeleri birbirlerinden farklıdır. Genel olarak ince siyah renkte plastik bir parça olan yürüyen merdiven tırabzanları büyük bir çap üzerinde daha hızlı ilerlemektedir. Yürüyen merdivenleri kullanan insanlar ellerini ya da kollarını tırabzanların üzerine koydukları zaman belli bir mesafe sonra eller ya da kollar vücuttan uzaklaşır.

Yürüyen merdivenlerin tırabzanları basamaklardan daha hızlı hareket etmektedir. Çünkü yürüyen merdivenlerde tırabzanlar ile merdivenler farklı mekanizmalar ile hareket etmektedirler. İkisi arasında senkronizasyon oluşması yürüyen merdivenlerin çalışma prensipleri ile sağlanmaktadır.

Tırabzanlar sürtünme ile çalışmaktır ve merdivenlere bağlıdırlar. Yaşanan aşınmalar tırabzanların zaman içinde yavaşlamasına neden olmaktadır. Bu yüzden de varsayılan tırabzan hızı basamaklardan daha hızlı olacak şekilde tasarlanmıştır.