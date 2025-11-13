Yürüyüş esnasında uçurumdan düşen Ukraynalı 2 turist kurtarıldı

Alanya ilçesi Dim Çayı mevkiinde dün gece 01.30 sıralarında meydana gelen olayda Ukrayna uyruklu Sofia Z. (24) ve ismi öğrenilemeyen bir erkek, yürüyüş yaptıkları sırada uçurumdan düşerek mahsur kaldı.

İKİ TURİSTİ DÜŞTÜKLERİ YERDEN EKİPLER KURTARDI

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen konuma gelen ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışma ile 2 turisti ipli düzenek yardımıyla sepet sedyeye bağlayarak bulundukları yerden kurtardı. Yaralı 2 turist, olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

