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Yürüyüş için dağa çıktı, sırra kadem bastı! Adıyaman'da 25 yaşındaki gençten haber alınamıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yürüyüş için dağa çıkan gençten haber alınamıyor. Kaybolan genç her yerde aranıyor.

Yürüyüş için dağa çıktı, sırra kadem bastı! Adıyaman'da 25 yaşındaki gençten haber alınamıyor
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Eyüp Ballıcan (25) öğle saatlerinde ilçeye bağlı Cankara köyünde arkadaşları ile dağda yürüyüşe gitti. Yürüyüş yaptığı sırada yorulan Ballıcan dinlenmek için otururken arkadaşları ise yürüyüşlerine devam etti. Bir süre sonra geri dönen Ballıcan’ın arkadaşları, Muhammed Eyüp’ten haber alamayınca durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Gece saatlerine kadar yapılan aramalarda şahsın izine rastlanılmadı. Aramaların gün içerisine yeniden bağlanacağı belirtildi.

(İHA)

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Adıyaman Yürüyüş dağ genç
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