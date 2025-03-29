Yüz binlerce vatandaş Maltepe'ye akın etti! İmamoğlu'nun mesajı paylaşıldı: "Bu parmaklıklar benim için yok hükmünde..."

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası vatandaşlar kararı protesto etmek için Saraçhane'de İBB binasının önüne gelmişti. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel vatandaşları Maltepe miting alanına kararı protesto etmeye davet etmişti.

SAAT 12.00'DE BAŞLADI

Miting alanına girişler 12.00'de başladı. Vatandaşlar mitinge yoğun ilgi gösterdi.

"EKREM'E CEZA İŞLEMEZ"

Mitingde konuşma yapan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, "Milletin Ekrem'e olan sevgisi karşısında aciz kaldıkları için cezalandırıyorlar. Asla Ekrem kadar milletin gönlüne giremeyeceklerini biliyor, onun için cezalandırıyorlar. İstediğinizi yapın Ekrem'e ceza işlemez. Hangi duvar sevgiye engel olabilir, hangi demir parmaklık gerçeği gizleyebilir" dedi.

MANSUR YAVAŞ: 'SİLİVRİ KAPATILSIN!'

Dilek İmamoğlu'nun ardından kürsüye Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş çıktı.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu memleketin taşında toprağında hakkı olanlarız. Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Burada toplanan yüzbinler olarak selam olsun Ekrem Başkana. Bu halkın oylarıyla İstanbul'u kazanan, halktan başka derdi olmayan bir kardeşimiz hukuksuzca tutuklandı. Bu artık bir kişinin davası değil, halkın davası. Umut cezalandırılıyor. İş yok, adalet yok, hukuk yok...

Halkın oylarıyla İstanbul'u kazanan kardeşimiz hukuksuzca susturulmak isteniyor. Çünkü bu millet 'Her şey çok güzel olacak!' dedi. Biz biliriz ki; bir kişiye yapılmış haksızlık tüm topluma yapılmış demektir. Bu ülkede artık sabah güneş doğarken umut doğmuyor. Gençlerimiz 'Biz bu ülkede değil başka ülkede yaşamak istiyoruz' diyor. Ekrem Başkana yapılan haksızlık sonrası ilk demokrasi ve adalet talebi o gençlerden geldi. Biz de zamanında elimizde Türk bayrakları meydanlara çıktık. Bizim de önderimiz bugün ki gençler gibi Mustafa Kemal Atatürk'tü.

Ekrem Başkan da söylemişti 'Silivri kapatılsın' diye. Silivri kapatılsın, Silivri kapatılsın, Silivri kapatılsın! Tutuklanan gençlerin serbest bırakılmasını buradan yüzbinler olarak talep ediyoruz. Her şey çok güzel olacak."

İMAMOĞLU: "BU PARMAKLIKLAR BENİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe mitingi için gönderdiği mesajı okudu.

İşte İmamoğlu'nun mesajı:

"Gençler Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşa saygı göster, milletin iradesine el uzatma diyorlar ama Erdoğan bu seslere kulaklarını tıkıyor. Birbiri ardında haksız hukuksuz talimatlar veriyor. Her şeyi kendisi yaptığı halde asla sorumluluk üstlenmiyor. 3 günde 26 milyar dolar uçup gitti.

Hiç utanmadan bunun sorumluluğunu da protesto halkını kullanan halkımıza yüklüyorlar. Milletimize boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Başaramayacaklar, başaramayacaklar! Bu millet 7 düvele boyun eğmemiş sandıktan kaçanlara mı boyun eğecek? Bu parmaklıklar benim için yok hükmünde. Çünkü ben hiçbir suç işlemedim. Belediye başkanı olarak yaptıklarımdan pişmanlık değil gurur duyuyorum. 48 idari, 51 şahsi soruşturmadan alnımın akıyla çıkmış biriyim. Onlara haydi oradan diyorum! Bu uyduruk davada kendisini aklamak zorunda olan ben değilim."

'AVAZIM ÇIKTIĞI KADAR HAYKIRIYORUM' SÖZLERİYLE DUYURDU

İmamoğlu'nun yapay zekayla oluşturulan videosu da Maltepe'de mitingde yayınlandı. Video mesajda İmamoğlu ifadeleri kullandı:

"Şu an Silivri'de tutsak olduğum için yanınızda olamıyorum ama kalbim, ruhum sizinle. Resmen cumhurbaşkanı adayı oldum. Başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere, emek veren destek olan herkese teşekkür ediyorum. Önce Allah'a olan inancım ve dualarımla, sonra milletime olan bağlılığım ve hizmet kararlılığımla yola çıkıyorum.

Gücümüzü milletten alarak bu kararlı, meşakkatli ve uzun yolculukta tüm muhalefetle tarihi bir dönemi yaşayacağız. Mertlikle namertliği yeneceğiz. Ben bir makam değil uzun, zorlu ve tuzaklarla dolu bir mücadeleye talibim.

Bir avuç insanın siyasi hırsları uğruna daha ne tertipler kurabileceğini çok iyi biliyorum. Hiç korkmuyorum, aziz milletimiz birleşmiştir. Millet devletin sahibi olduğunu göstermiştir. Asla geri adım atmayacağım. Dürüstçe, mertçe yarışacağım.

Kendimi önce Allah'a sonra millete emanet ediyorum. İçimdeki memleket sevgisi kadar büyük, uçsuz bucaksız hücremden avazım çıktığı kadar haykırıyorum. Millet bütün iktidarlardan büyüktür"

CHP LİDERİ ÖZEL: "BUGÜN BURADA BİR TARİH YAZILIYOR"

Çelik'in ardından kürsüye CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sincan'a, Edirne'ye, Silivri'ye, Kandıra'ya, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, siyasetçilere, en çok da hepimizin gelecek umudu öğrencilere merhaba. Herkes memleketine gidebilir, parası olsa tatile gidebilir. Bugün bu meydana gelip toplanmak, bu iradeyi ortaya koymak, 'bu büyük mücadele aksar' dediler ama Silivri'de yatan arkadaşlarımız da bizler de 19 Mart'ta yaşananlardan sonra neredeyse sokağa çıkmayı yasaklayıp, İstanbul'un iradesini yalnız bırakmaya çalışanlara inat, Saraçhane'ye koşan milyonlar bize artık endişenin, korkunun evde kaldığını gösterdiler. Sokaklardayız, meydanlardayız. Bugün burada sadece bir miting yok. Bütün metro istasyonlarında, marmaray istasyonlarında mitingler var. Bugün burada bir tarih yazılıyor."

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