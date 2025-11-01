HABER

Yüzen Adalar’da sonbahar güzelliği

Bingöl’ün Solhan ilçesinde bulunan Yüzen Adalar, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı ve kızılın büyüleyici tonlarına büründü.Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Yüzen Adalar’da, ağaçların yaprakları yeşilden sarıya dönerken, suyun üzerindeki yüzen bitki örtüsüyle birleşen manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde bulunan Yüzen Adalar, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı ve kızılın büyüleyici tonlarına büründü.

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Yüzen Adalar’da, ağaçların yaprakları yeşilden sarıya dönerken, suyun üzerindeki yüzen bitki örtüsüyle birleşen manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgeye gelen ziyaretçiler, doğanın sunduğu bu görsel şöleni cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Sonbaharın huzur veren atmosferinde sessizliğiyle dikkat çeken Yüzen Adalar, fotoğraf tutkunlarının da gözde rotaları arasında yer alıyor.

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, "Bugün burada Bingöl’ümüzün en güzel değerlerinden birisi olan güzel Yüzen Ada’dayız. Bingöl’e gelen misafirlerimizi gururla sevinçle getireceğimiz bir lokasyon, yılın dört mevsiminde de çok güzel görüntülere çok güzel izlenimlere sahne olan bir değerimiz. Bugün de burada sonbaharın güzelliklerini kırmızının, sarının ve yeşilin bütün tonlarını bir arada görüldüğü bir değerdeyiz. Önümüzdeki dönemde burada daha da büyük daha da güzel yenilikler yapmayı planlıyoruz. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğümüzce koruma amaçlı imar planı yapıldı şu anda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı onayı için gönderildi. Bu onaylar geldiği zaman gerek Yüzen Ada gerekse etrafında çok güzel düzenlemeler yapacağız. Bingöl’ümüzün ve ülkemizin hizmetine sunacağız diye ben düşünüyorum. Bu vesileyle Bingöl’deki ve tüm Türkiye’deki vatandaşlarımıza mutlaka burayı görmelerini de Bingöl valisi olarak tavsiye ediyorum" dedi.

Yüzen Adalar'da sonbahar güzelliği 4

