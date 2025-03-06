Yüzerek kaçacaktı! Aydın'da düzensiz göçmen yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca "Göçmen Kaçakçılığı" suçuna yönelik yapılan çalışma sonucunda, Dilek Yarımadası Milli Parkları içerisinden yüzerek Yunanistan’ın Sisam Adası’na yüzerek geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Akbük Mahallesinde ormanlık alan içerisinde 1 organizatör ve 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, yakalanan 1 organizatör ile ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır