Yüzü kameralara takıldı! 10 yıldır aranan katil zanlısı tek bildirimle yakalandı

Erzurum'un dört bir yanına yerleştirilen yüz tanıma kameraları bir cinayet zanlısının yakalanmasını sağladı. Muş'ta 2016'da cinayet işleyen ve o günden beri aranan zanlı, yüz tanıma sistemli kameralarca tespit edilerek Erzurum'da yakalandı.

ERZURUM'DA 'YÜZ TANIMA KAMERASI' DÖNEMİ

İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Gözcü Takip Projesi" kapsamında kent genelinde birçok noktaya yerleştirilen yüz tanımlama sistemli kameralar, arananların yakalanmasında ekiplerin işini kolaylaştırıyor.

Söz konusu kameralar, güvenlik güçlerinin veri tabanındaki fotoğraflarıyla anlık görüntülerle karşılaştırma yapıyor.

Eşleşme durumunda sistem ekiplere aranan kişinin kameralarca tespit edildiğine dair otomatik bildirim gönderiyor.

FİRARİ CİNAYET ZANLISI KAMERALARA TAKILDI

Bu kapsamda 2016'nın mayıs ayında Muş'ta cinayet işleyen ve o günden beri aranan Faruk S. (45), Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde yüz tanıma sistemli kameralarca tespit edildi.

EKİPLER DÜĞMEYE BASTI

Akıllı kameraların bildirimi sonrası ekipler harekete geçerek Faruk S'yi yakaladı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen zanlının, Patnos İlamat ve İnfaz Bürosunca "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan arandığı, bu suça ilişkin 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır